Sob comando interino, Paraná goleia Brasil-RS em confronto direto na Série B

Na primeira partida após a demissão de Cristian de Souza - Matheus Costa comandou o time de forma interina -, o Paraná reencontrou o caminho das vitórias ao golear o Brasil, de Pelotas (RS), por 4 a 1, de virada, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Encerrando um jejum de três jogos, sendo duas derrotas seguidas, o Paraná chegou aos 20 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Brasil-RS perdeu mais uma e estacionou nos 17, seguindo muito próximo dos quatro últimos colocados.

Apesar do frio que fazia em Curitiba, o primeiro tempo foi bastante quente e movimentado. Logo aos 14 minutos, Itaqui aproveitou falha da defesa e bateu sem chances para Richard, abrindo o placar para os visitantes. O empate do Paraná saiu aos 21 com Robson chutando rasteiro no canto de Marcelo Pitol. Depois, os dois times tiveram boas oportunidades, mas acabaram esbarrando em boas defesas dos goleiros.

O Paraná voltou mais ligado do intervalo e criou duas boas chances antes de virar aos 10 minutos. Após bate e rebate, Eduardo Brock chutou, a bola desviou no meio do caminho e tirou Marcelo Pitol do lance. O Brasil-RS ainda esteve perto de empatar, mas acabou sofrendo dois gols seguidos.

Aos 30 minutos, Felipe Alves chutou e a bola bateu na mão de Evaldo. O árbitro assinalou pênalti e expulsou o zagueiro xavante. Robson bateu forte no meio do gol e ampliou para o Paraná. No minuto seguinte, Renatinho recebeu passe nas costas da defesa e tocou com categoria na saída de Marcelo Pitol, dando números finais à partida.

O Paraná volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Luverdense, às 20h30 (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), enquanto que o Brasil-RS recebe o Paysandu no sábado, às 19 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Os jogos serão válidos pela 16.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 4 x 1 BRASIL-RS

PARANÁ - Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Jhony, Leandro Vilela e João Pedro (Zezinho); Robson, Minho (Renatinho) e Alemão (Felipe Alves). Técnico: Matheus Costa (interino).

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Wender, Leandro Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, Nem (Teco), João Afonso e Rafinha (William Ribeiro); Marcinho e Rodrigo Silva (Gustavo Papa). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Itaqui, aos 14, e Robson, aos 21 minutos do primeiro tempo; Eduardo Brock, aos 10, Robson (pênalti), aos 30, e Renatinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

CARTÃO VERMELHO - Evaldo (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 33.835,00.

PÚBLICO - 2.164 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).