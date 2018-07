Sob desconfiança do torcedor, Botafogo enfrenta o Resende pelo Campeonato Carioca

Até o momento, as três vitórias colocam a equipe na liderança do Grupo B com 9 pontos, dois a mais que o vice-líder Flamengo. Já o adversário é o 6.º do Grupo A, com quatro pontos conquistados.

Contratado durante a semana, o atacante Salgueiro não tem condições de jogo e terá de aguardar até ficar à disposição do técnico Ricardo Gomes. A expectativa da partida estava em torno da volta de Neilton, mas ele está com um desequilíbrio muscular e terá de aguardar mais três semanas para retornar aos gramados.

Sem a dupla que deve ser a titular da temporada, Ricardo Gomes deve apostar no jovem Luis Henrique. O jogador foi titular nos dois primeiros jogos e perdeu a vaga na vitória simples sobre o Macaé. Ele entra na vaga de Ribamar.

No meio de campo, o volante Bruno Silva fará a sua estreia com a camisa alvinegra. O jogador herdou a vaga de Ailton, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. O substituto natural era Fernandes, mas o atleta está com dores no joelho e vetado para o confronto.

Apesar da derrota por 2 a 0 para o América durante a semana, o Resende deve manter a mesma equipe. O time tem duas novidades, mas ficarão no banco de reservas. Regularizado, o paraguaio Jorge Baez, vice-campeão da Copa Libertadores de 2013 com o Olimpia (Paraguai), está bem fisicamente e à disposição. O mesmo acontece com o atacante Vandinho, recuperado de lesão.