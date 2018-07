Sob forte calor, Fluminense treina jogadas aéreas para duelo com o Cruzeiro Em preparação para o duelo com o Cruzeiro, domingo, às 11 horas, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense treinou sob forte calor nesta sexta-feira nas Laranjeiras, em uma tentativa de se adaptar melhor às condições que vai precisar encarar no fim de semana.