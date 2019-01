Sob forte calor, Inter perde para o São José e sofre 2ª derrota no Gaúcho

O planejamento do Internacional de promover um rodízio neste início de temporada para não desgastar o elenco está indo por água abaixo. Neste domingo, o time perdeu pela segunda vez seguida no Campeonato Gaúcho ao levar 2 a 0 do São José, no estádio Passo D'Areia.

No meio de semana, o Inter tinha perdido no Beira-Rio para o Pelotas, por 2 a 1, e um grupo de torcedores protestou. O time soma apenas três pontos, em oitavo lugar. O São José é p vice-líder, com seis.

O jogo deste domingo foi disputado no novo gramado sintético do estádio do São José, que atingiu 50ºC durante o jogo. No primeiro tempo, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima fez duas paradas técnicas, aos 15 e aos 30 minutos. Além da hidratação pelo calor, os jogadores também tinham à disposição baldes de água para molhar as chuteiras. Poucos, porém, escolheram esta opção com medo de que se formassem bolhas no pé.

Em cima de um piso quente, o Inter foi apático. Pela primeira vez, Rafael Sóbis atuou como titular. De seus pés surgiu a primeira boa chance do Inter em uma cobrança de falta aos oito minutos. A bola encobriu a barreira, mas o goleiro Fábio espalmou para escanteio. Aos 17 minutos, dentro da área, Patrick chutou forte e Fábio fez outra defesa.

Estas duas chances deram a impressão de que o Inter iria marcar seus gols com facilidade. Mas isso não aconteceu. O São José equilibrou as ações e quase abriu o placar em uma falta cobrada por Everton Alemão, aos 21 minutos. O goleiro Marcelo Lomba caiu do lado direito e mandou a bola para escanteio.

No segundo tempo, porém, o Inter demorou a se ligar. O São José buscou os gols. O primeiro saiu aos nove minutos, com belo chute de Márcio Jonathan. Ele bateu de virada na frente da área e acertou o canto alto de Lomba.

O técnico Odair Hellmman ainda tentou ganhar força com as três trocas, inclusive com a estreia do atacante Trellez. Mas a bola não chegou ao setor ofensivo. Para complicar, a defesa voltou a falhar aos 36 minutos. Após falta cobrada do lado esquerdo do ataque, o volante Tássio apareceu na área para desviar de cabeça. Ele até se abaixou para cabecear.

O Inter agora vai tentar a reabilitação diante do Veranópolis, fora de casa, quarta-feira, às 21 horas.