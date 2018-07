Sob forte calor, time B do Grêmio perde para o São José

PORTO ALEGRE - Enquanto os principais jogadores seguem realizando pré-temporada em Bento Gonçalves, o time B do Grêmio teve que enfrentar um forte calor na estreia do Campeonato Gaúcho, neste domingo. E os comandados do ex-jogador Mabília não resistiram ao São José, que, em casa, no Estádio Passo D''Areia, venceu por 1 a 0, com o gol de Jean Silva.

Com isso, o Grêmio começa em desvantagem no Grupo B do Gaúcho e precisa da vitória sobre o Lajeadense na quinta-feira, às 19h30, na Arena do Grêmio, para se recuperar. Por outro lado, o São José é um dos líderes do Grupo A e tentará manter a boa fase contra o Cruzeiro, também na quinta, mas às 19 horas, no Parque Lami.

Momentos antes da partida, os termômetros registravam temperaturas superiores a 60ºC no gramado sintético do Passo D''Areia. Talvez por isso, o começo do jogo tenha sido pouco movimentado e a primeira chance aconteceu somente aos 20 minutos, com Everaldo, que fez boa jogada pela direita e cruzou para Yuri Mamute, que não alcançou.

Mas a resposta do São José foi fatal. Aos 33 minutos, após cruzamento de Bindé para a área e dividida entre Canavesio e Júlio Santos, a bola sobrou com Jean Silva. O atacante, então, dominou e encheu o pé, surpreendendo o goleiro Follmann, que chegou atrasado.

O gol foi o suficiente para o São José se fechar no segundo tempo. O Grêmio tentava de todas as formas, mas o desgaste pelo calor era evidente e a equipe não conseguia criar boas chances. Somente aos 40 minutos do segundo tempo quase aconteceu o empate. Angelo recebeu pelo lado direito da área, passou pela zaga, mas bateu torto.