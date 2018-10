Sob forte chuva, Fluminense volta a treinar visando 'decisão' pela Sul-Americana

Dois dias depois de perder para o time alternativo do Grêmio em casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou aos treinos já mirando um novo objetivo. A ordem na atividade desta segunda-feira, no CT da Barra, foi esquecer a queda do fim de semana e pensar apenas no duelo decisivo com o Deportivo Cuenca nesta quinta-feira, novamente no Rio, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Os jogadores que foram titulares na derrota para o Grêmio fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. O restante do elenco foi a campo e realizou um treino com bola sob uma intensa chuva, que atrapalhou a atividade comandada pelo técnico Marcelo Oliveira.

A boa notícia do dia ficou por conta da presença do goleiro Rodolfo. O reserva se mostrou recuperado de um problema no tornozelo esquerdo, que o tirou da partida contra o Grêmio, e trabalhou normalmente com os companheiros.

Depois de vencer por 2 a 0 na altitude de Quito, o Fluminense tem situação confortável para o duelo desta quinta. Até por isso, a expectativa é de casa cheia no Maracanã. Na última parcial divulgada pelo clube, no domingo, mais de 25 mil ingressos haviam sido vendidos.