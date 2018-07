Sob forte chuva no Recife, Sport e Grêmio empatam sem gols

RECIFE - Em um jogo muito equilibrado, e disputado sob uma forte chuva, Sport e Grêmio não passaram do empate sem gols, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano, assim, não conseguiu quebrar o jejum de vitórias, depois de ser derrotado por Cruzeiro e Corinthians.

Agora com oito pontos, o Sport ainda está muito próximo da zona de rebaixamento. O Grêmio, com 14, segue entre os primeiros colocados. E conseguiu o ponto em Pernambuco graças ao goleiro Marcelo Grohe, que fez grandes defesas e impediu muitas finalizações do rival rubro-negro, especialmente no final da partida.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o goleiro gaúcho pegou uma bola cabeceada por Ananias, que estava sozinho dentro da área. Nos últimos cinco minutos, Marcelo Grohe espalmou outras três bolas chutadas por Wendel, Renê e Flores, seguidamente.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Sport iniciou no ataque, mas errou muito nos passes, dando mais espaço ao Grêmio, que protagonizou jogadas perigosas. Aos 27 minutos, Barcos quase marcou, aproveitando jogada articulada com Alan Ruiz. Aos 39, o mesmo Alan Ruiz perdeu chance jogando para cima do gol e, aos 43, Barcos desperdiçou bola recebida do colombiano.

O Grêmio também tinha como meta vencer a fim de consolidar a sua posição entre os primeiros. O goleiro Magrão também impediu jogada perigosa do time gaúcho no início do segundo tempo, quando Werley recebeu de Rodriguinho e cabeceou para o gol. Magrão defendeu sem que o Grêmio aproveitasse a falha da defesa rubro-negra, quando a bola resvalou na pequena área.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 0 GRÊMIO

SPORT - Magrão; Patric, Ferron, Éwerton Páscoa e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Augusto (Wendel) e Ananias; Érico Júnior (Mike) e Ananias (Flores). Técnico: Eduardo Baptista.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Wesley, Bressan (Saimon) e Breno; Edinho, Zé Roberto, Rodriguinho (Matheus Biteco) e Alan Ruiz; Dudu (Kléber) e Barcos. Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS - Renê (Sport); Pará e Dudu (Grêmio).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 107.125,00.

PÚBLICO - 7.489 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).