Sob forte chuva, Wesley faz primeiro jogo-treino no São Paulo

O volante Wesley fez nesta sexta-feira o primeiro jogo-treino pelo São Paulo. Apresentado na semana passada, o ex-jogador do Palmeiras participou de uma atividade sob chuva forte contra a equipe sub-20 do clube no CT da Barra Funda. Em campo estiveram atletas que não foram titulares da vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, quinta-feira, no Morumbi.

Na reapresentação, boa parte do elenco não esteve no campo e quem estava lesionado passou o dia no departamento médico. Souza, Luis Fabiano e Dória já estavam machucados e tentam se recuperar para poderem enfrentar o San Lorenzo, quarta-feira, no Morumbi, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Michel Bastos, com dores no joelho, e Centurión, com problemas na coxa, também ficaram tratando as lesões e não jogam domingo.

Contra a Ponte Preta, em Campinas, o técnico Muricy Ramalho já adiantou que vai escalar uma equipe reserva, justamente para priorizar a disputa da Libertadores. O único titular deve ser o goleiro Rogério Ceni.

No jogo-treino desta sexta-feira outra novidade foi Ganso. O meia não enfrentou o São Bento por estar com dores musculares. O time que atuou foi: Renan Ribeiro; Paulo Miranda, Rodrigo Caio e Rafael Toloi; Bruno, Hudson, Wesley, Ganso e Reinaldo (Boschilia); Jonathan Cafu e Ewandro.