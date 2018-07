Sob forte pressão, Fluminense enfrenta o Corinthians Sob forte pressão da torcida, que promete novas manifestações nesta quarta-feira se o time fracassar de novo, o Fluminense enfrenta o Corinthians, às 21h50, no estádio do Maracanã, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em estado de alerta. Uma nova derrota do atual campeão nacional pode até deixá-lo ao final da rodada na zona de rebaixamento.