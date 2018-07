Sob frio intenso, seleção faz primeiro treino em Santiago

Com o grupo incompleto, muito frio e neblina, a seleção brasileira fez na tarde desta quinta-feira, em Santiago, o primeiro treino para a partida de quinta-feira contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinamento ocorreu no Estádio San Carlos de Apoquindo, da Universidad Católica, localizado no pé da Cordilheira dos Andes.

Dunga só teve à disposição 18 dos 23 jogadores convocados. Douglas Costa, do Bayern de Munique, que perdeu o voo desde a Alemanha, e Kaká, do Orlando City, chamado no domingo à noite para o lugar do machucado Philippe Coutinho, só se apresentam nesta terça-feira. Também na terça chegam os três jogadores do Paris Saint-Germain: Marquinhos, David Luiz e Lucas Moura.

Na parte inicial do treinamento, os três goleiros - Jefferson, Marcelo Grohe e Alisson - treinaram com o preparador Taffarel. Os jogadores de linha fizeram um treino técnico. Depois, ocorreu um trabalho de finalizações, com os goleiros se revezando para defender. Também foi feito uma atividade de cobrança de pênaltis. Ao fim do treinamento, a temperatura caiu para 8ºC.

Nesta terça-feira à tarde, já com todos os jogadores à disposição, Dunga vai começar a definir o time que iniciará a partida com os chilenos. A tendência é que escale no começo da atividade: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luis; Luiz Gustavo, Fernandinho, Willian e Oscar; Douglas Costa e Hulk.

Mas Marcelo Grohe agradou o treinador nos amistosos de setembro contra Costa Rica e Estados Unidos. Elias também pode ter chance no lugar de Fernandinho. E Luiz Gustavo, que não jogou no fim de semana passado pelo Wolfsburg, disse que não tem nenhum problema físico. "Estou bem, não joguei por precaução, porque preciso ter cuidado depois da cirurgia (no joelho, em junho), mas não tenho problema nenhum para jogar na quinta."