Sob indicação de Cuca, Palmeiras abre conversa com o Sport por Diego Souza

Palmeiras e Sport abriram conversas nesta segunda-feira para tratar sobre uma possível contratação do atacante Diego Souza para o clube paulista. O reforço foi um pedido do técnico Cuca à diretoria para o setor ofensivo, por considerar que o jogador pode atuar em várias funções e, assim, supriria as saídas recentes de Rafael Marques e Alecsandro.

Internamente o clube pernambucano trata que em termos financeiros será difícil segurar Diego Souza das investidas do Palmeiras. Apesar disso, o Sport confia que como o atacante gosta de morar em Recife e é ídolo da torcida, aceitaria continuar na equipe, já que tem se destacado e recebido e convocações para defender a seleção brasileira.

O jogador de 32 anos defendeu o Palmeiras entre 2008 e 2010. Conquistou o Campeonato Paulista de 2008 e deixou o clube para reforçar o Atlético-MG. Diego Souza chegou ao Sport em 2014 e chegou a se transferir ao Fluminense no ano passado, mas atuou por poucas partidas, não se sentiu à vontade e pediu para voltar ao Nordeste, onde se sente mais adaptado.

As conversas são conduzidas pelo vice-presidente de futebol do Sport, Gustavo Dubeux, junto com o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos. O Palmeiras quer fechar toda a negociação até a segunda-feira da próxima semana, data final para a inscrição na fase final da Copa Libertadores.