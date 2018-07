Sob muita chuva, Coritiba e Atlético-MG ficam no zero

Com o gramado encharcado no Estádio Couto Pereira, Coritiba e Atlético-MG ficaram no 0 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado pelo equilíbrio e os dois times tiveram chances de marcar, com duas bolas na trave da equipe de Belo Horizonte e uma do time paranaense, todas no segundo tempo.

O resultado manteve o Atlético-MG distante do G-4 do Brasileirão, com 27 pontos, enquanto o Coritiba se manteve na zona de rebaixamento, com 16 pontos.

O Coritiba começou fazendo pressão, na tentativa de estabelecer a vantagem logo de início. Alex teve a primeira chance logo aos dois minutos, através de uma cobrança de falta, que obrigou Victor a fazer uma boa defesa. O domínio da equipe da casa ocorreu até a metade do primeiro tempo, quando o Atlético-MG conseguiu equilibrar e exigir mais empenho da defesa paranaense. Alex ainda teve outra chance no primeiro tempo, por meio de outra cobrança de falta que contou com defesa do goleiro Victor.

No segundo tempo, o time mineiro teve mais a posse de bola e começou a criar sucessivas chances. Diego Tardelli teve as melhores, acertando duas vezes a trave do goleiro Vanderlei. No final, o Coritiba desperdiçou a chance de vencer, com Zé Love acertando a trave.

O próximo jogo do Coritiba dentro do Brasileirão acontece no próximo domingo, quando visita o Bahia, na Fonte Nova, em partida que fecha o primeiro turno. Antes disso, no entanto, o time alviverde enfrenta o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Atlético-MG receberá o Botafogo, no Independência, às 16 horas de domingo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 ATLÉTICO-MG

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Welinton e Carlinhos; Hélder, Gil, Robinho (Martinuccio), Dudu (Elber) e Alex (Keirrison); Zé Love. Técnico: Marquinhos Santos.

ATLÉTICO-MG - Victor; Alex Silva, Jemerson, Leonardo Silva e Pedro Botelho; Josué (Leandro Donizete), Rafael Carioca, Maicosuel (André) e Diego Tardelli; Marion (Douglas Santos) e Jô. Técnico: Levir Culpi.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

CARTÕES AMARELOS - Alex Silva, Jemerson, Leandro Donizete e André (Atlético-MG); Dudu e Gil (Coritiba).

PÚBLICO E RENDA - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).