Sob neve em Turim, Juventus vence Atalanta e vai à final da Copa da Itália

Debaixo de neve em Turim, a Juventus derrotou o Atalanta por 1 a 0 nesta quarta-feira, em casa, e garantiu vaga na decisão da Copa da Itália. O time alvinegro teve uma classificação tranquila, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

O gol que confirmou a classificação saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Gianluca Mancini puxou Matuidi na área e o árbitro marcou pênalti. Miralem Pjanic bateu e fez.

Curiosamente, o mau tempo na Itália no final de semana adiou o duelo entre Juventus e Atalanta, também em Turim, pelo Campeonato Italiano. A forte nevasca que caiu na cidade não ofereceu condições de jogo. A partida foi remarcada para 14 de março.

Na decisão da Copa Itália, a Juventus agora aguarda pelo vencedor do duelo entre Lazio e Milan, que acontecerá às 16h45 (horário de Brasília). Na partida de ida, em Milão, as equipes ficaram no empate sem gols.

A final da competição, no entanto, já tem data e local definidos. Acontecerá no dia 8 de maio, no estádio Olímpico de Roma. A Juventus, atual tricampeã consecutiva, vai em busca da 13ª conquista no total.