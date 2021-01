Sob novo comando, Fortaleza recebe Grêmio para encerrar jejum de seis jogos

O Fortaleza aposta na estreia do técnico Enderson Moreira para encerrar o jejum de vitórias no Brasileirão neste sábado, contra o Grêmio. A partida válida pela 29.ª rodada está marcada para as 21 horas e será realizada no Castelão.

A sequência de seis jogos sem vitória resultou na saída de Marcelo Chamusca, que foi demitido depois da derrota para o Sport, por 1 a 0, no Recife. Enderson assume o time cearense com a missão de permanecer na elite. O Fortaleza é o 15.º colocado, com 31 pontos.

"A gente não pode desistir, jogar a toalha, sabemos da nossa qualidade e do potencial do grupo, vamos em busca do resultado o mais rápido o possível", garantiu o artilheiro Wellington Paulista após o revés no Recife.

Enderson comandou seu primeiro treinamento nesta sexta-feira e, sem tempo para trabalhar, deve manter a base do jogo contra o Sport. O treinador teve o nome publicado no BID da CBF e por isso vai estar na beira do gramado no Castelão.

Mesmo se quisesse, Enderson não iria poder realizar grandes mudanças. Isso porque são nove desfalques por causa da Covid-19: Tinga, Jackson, Juan Quintero, Juninho, Luiz Henrique, Mariano Vázquez, David e Bergson.