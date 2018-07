Sob o olhar de Rogério Ceni, São Paulo fecha o Brasileiro no Pacaembu

Sem pretensões na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Santa Cruz hoje, às 17h, no Pacaembu, com o olhar no futuro. Agora sob o comando de Rogério Ceni, os jogadores querem aproveitar o jogo para mostrar serviço para o agora treinador.

O atacante Gilberto, por exemplo, ganha chance de começar como titular após anotar o primeiro gol pelo clube na vitória sobre o Atlético-MG, na rodada anterior. O jogador tem mais um ano de contrato, mas, por ter um salário elevado, não está garantido no elenco. O ataque ainda terá o garoto David Neres, que ganhou disputa com Luiz Araújo, e Chavez, atuando onde se sente bastante à vontade, aberto pelo lado esquerdo.

No meio de campo, Cueva e Thiago Mendes são considerados peças importantes para 2017, enquanto João Schmidt, que fecha o setor, ainda negocia sua renovação. O vínculo termina em 30 de junho.

Por fim, na defesa, Buffarini será improvisado na lateral esquerdo no lugar de Mena, suspenso, atendendo um pedido de Rogério Ceni. Ele quer observar o argentino nesta posição. Bruno entra na direita, enquanto Rodrigo Caio e Maicon completar o setor defensivo.

Com 49 pontos, o São Paulo já garantiu vaga na Sul-Americana depois que a Conmebol confirmou a Chapecoense como campeã do torneio. A equipe catarinense se classificou para a Libertadores e, com isso, garantiu o time tricolor na competição antes mesmo de entrar em campo contra o Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTA CRUZ

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Chavez e Gilberto. Técnico: Pintado.

SANTA CRUZ - Miller; Vitor, Walter Guimarães, Luan Peres e Roberto; Derley, Marcílio, Renatinho, Williams Luz e Léo; Arthur. Técnico: Adriano Teixeira.

JUIZ - Paulo Vollkopf (MS).

TV - PPV.

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo.

HORÁRIO - 17h.

AO VIVO - estadao.com.br/e/spfcvivo