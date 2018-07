Sob olhares de 179 pagantes, Tupi ganha e mantém esperança de escapar da degola

Foi no sufoco, mas o Tupi manteve vivo o sonho de conseguir um milagre e escapar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol marcado por Hiroshi, o time mineiro ganhou do Vila Nova por 1 a 0, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), pela 33.ª rodada. Apenas 179 pessoas pagaram ingressos neste sábado.

A missão do Tupi ainda é bastante complicada, mas é possível. Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, os mineiros estão na 18.ª colocação com 30 pontos, cinco a menos que o Oeste, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Vila Nova deu adeus às chances de conquistar o acesso e estacionou na 11.ª colocação, com 46.

A partida começou movimentada e o Vila Nova teve a primeira chance de abrir o marcador. Reginaldo apareceu como elemento surpresa no ataque e, na cara do goleiro Rafael Santos, mandou por cima do travessão. A resposta do Tupi veio em finalização de Hiroshi rente à trave. Depois disso, o confronto ficou concentrado no meio de campo e quase nenhuma chance foi criada.

O Tupi levou um susto logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Moisés chutou rasteiro e Rafael Santos defendeu com os pés. Aos nove, em cobrança de falta ensaiada, Luiz Paulo rolou e Hiroshi finalizou no cantinho, abrindo o placar para o time mineiro.

Em busca do empate, o Vila Nova deu espaço para o contra-ataque do adversário, que desperdiçou pelo menos duas chances de ampliar. Os visitantes ainda esboçaram uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiram igualar o marcador.

O Tupi volta a campo no próximo sábado contra o Ceará, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto que o Vila Nova recebe o Bahia um dia antes, na sexta-feira, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os jogos serão válidos pela 34.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

TUPI 1 x 0 VILA NOVA

TUPI - Rafael Santos; Henrique, Gabriel Santos, Bruno Costa e Luiz Paulo; Renan Teixeira, Recife, Vinícius Kiss (Douglas) e Hiroshi (Marcos Serrato); Jonathan e Giancarlo (Ygor). Técnico: Ricardinho.

VILA NOVA - Wagner Bueno; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reinaldo e Marcelo Cordeiro; Geovane (Vandinho), Victor Bolt, Jefferson Feijão (Matheus Anderson) e Simião; Fabinho (Frontini) e Moisés. Técnico: Guilherme Alves.

GOL - Hiroshi, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giancarlo (Tupi); Geovane e Simião (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Oliveira (Vila Nova).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 3.345,00.

PÚBLICO - 179 pagantes.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).