Sob olhares de Casillas e Maxi Rodríguez, Porto goleia em amistoso na Holanda O Porto goleou por 5 a 1 o Fortuna Sittard, time da segunda divisão holandesa, nesta quarta-feira, em amistoso realizado no estádio da equipe adversária. O goleiro espanhol Casillas e o zagueiro argentino Maxi Rodríguez, principais reforços do clube português para a temporada, assistiram ao jogo do banco de reservas.