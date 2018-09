Sob olhares de Marta, CRB e CSA empatam sem gols no Rei Pelé pela Série B

Nem mesmo a presença de Marta, eleita pela sexta vez como a melhor jogadora do mundo, no estádio Rei Pelé empolgou CRB e CSA. Válido pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o duelo realizado na tarde deste sábado terminou empatado sem gols, em um resultado que não foi bom para ninguém.

Sem ganhar há quatro jogos, o CRB não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e aparece na 17.ª colocação, com 31 pontos, um a menos que o Juventude. Já o CSA voltou a pontuar depois de duas derrotas seguidas e segue no G4, com 47. O time, porém, poderia ter aumentando a vantagem sobre seus concorrentes.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O CSA começou ligeiramente melhor e fez o goleiro João Carlos trabalhar em chute forte de Juan. No rebote, Neto Berola pegou de primeira e a bola saiu raspando a trave. Depois do susto, o CRB equilibrou as ações e criou boas chances nos minutos finais. Na melhor delas, Neto Baiano recebeu cruzamento rasteiro de Iago e bateu por cima.

A volta do intervalo não foi das mais agradáveis com muitas faltas, tanto que as chances começaram a surgir a partir dos 20 minutos. Rubens recebeu cruzamento de Juan e desviou de carrinho. João Carlos defendeu com os pés. A resposta do CRB veio em cobrança de escanteio de Paulinho. Lucas Frigeri espalmou e a bola ainda bateu no travessão.

Na sequência, Iago cruzou rasteiro e Neto Baiano se antecipou a Lucas Frigeri, mas o desvio saiu por cima do travessão. Aos 40 minutos, Mazola foi expulso após o árbitro ver uma cotovelada em Yuri durante disputa de bola e deixou o CRB com um a menos. Na falta, Rafinha soltou a bomba e a bola passou raspando a trave.

Já nos acréscimos, os dois times tiveram chances. Rafinha, pelo CSA, recebeu lançamento de Pio e cruzou para Alemão desviar pela linha de fundo. Na sequência, Leandro Souza falhou e Neto Baiano, pelo CRB, saiu na cara de Lucas Frigeri, mas pegou muito embaixo da bola.

O CRB volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta a Ponte Preta, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na terça-feira, o CRB recebe o Paysandu, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Os jogos são válidos pela 30.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 0 CSA

CRB - João Carlos; Diogo, Everton Sena, Conceição e Paulinho; Claudinei, Luiz Otávio (Marcelo), Renan Oliveira (Diego Rosa); Willians Santana (Mazola), Iago e Neto Baiano. Técnico: Roberto Fernandes.

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha; Yuri, Didira, Daniel Costa (Pio) e Juan; Neto Berola (Judivan) e Rubens (Alemão). Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Neto Baiano, Marcelo, Willians Santana, Everton Sena e Luiz Otávio (CRB); Matheus Lopes, Judivan e Didira (CSA).

CARTÃO VERMELHO - Mazola (CRB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).