Sob olhares de Marta, CSA goleia Juventude e volta à elite do futebol brasileiro

O CSA aproveitou a fragilidade do rebaixado Juventude, fez sua parte jogando em Caxias do Sul e está de volta à elite do futebol brasileiro. Neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, o time alagoano goleou por 4 a 0 a equipe gaúcha e conquistou o acesso na última rodada da Série B. Jhon Cley e Neto Berola, três vezes, anotaram os gols alagoanos.

Com o resultado, o CSA termina a Série B como vice-campeão, com 62 pontos. De quebra, a equipe ainda derruba uma marca do futebol brasileiro de conseguir três acessos em sequência. O atual campeão alagoano subiu da quarta para a primeira divisão em três anos. O Juventude, por outro lado, terminou com a segunda pior campanha, com 35 pontos, e apenas sete vitórias.

Mesmo a mais de três mil quilômetros de sua casa, o CSA contou com uma torcedora especial nas arquibancadas. Eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes, Marta acompanhou o time do coração de perto, em um dos camarotes do estádio.

A craque viu o CSA, debaixo de muita chuva, assumir uma postura agressiva no início de jogo. Logo aos dois minutos, Hugo Cabral recebeu de Walter e bateu colocado, exigindo boa defesa de Douglas Silva. O Juventude não deixou barato e respondeu na sequência. Em contra-ataque pela esquerda, Tony cruzou e Denner apareceu para cabecear para fora, mesmo sem marcação.

Em meio ao equilíbrio do jogo, o CSA encontrou espaço para encurralar o adversário. Em menos de um minuto, Douglas Silva teve que trabalhar duas vezes em finalizações de Hugo Cabral e Pio. Aos 19 minutos, no entanto, o camisa 1 gaúcho não pode fazer nada e viu o time alagoano abrir o placar. Depois de cobrança de escanteio, Jhon Cley apareceu na primeira trave para dar um leve desvio e tocar para o fundo das redes.

A vantagem deu tranquilidade para o CSA se fechar e tentar aproveitar uma falha do adversário para ampliar. Celsinho apareceu no campo de ataque para finalizar e exigiu boa defesa de Douglas Silva.

Com a bola, o Juventude tentou reagir, mas a falta de criatividade e poder ofensivo deixaram a situação complicada para os donos da casa. Mesmo assim, Leandro Lima assustou Lucas Frigeri em finalização colocada.

O Juventude aproveitou o recuo do adversário para controlar o duelo. Trocando passes no campo de ataque, o time gaúcho controlou completamente o duelo, mas sem levar perigo a Lucas Frigeri. Se segurando como podia, o CSA usou a velocidade de Neto Berola para matar o jogo.

O experiente atacante entrou no lugar de Walter e em seu primeiro toque na bola marcou. Ele aproveitou falha da defesa do Juventude e deu um toque sutil na saída do goleiro, aos 19 minutos. Logo em seguida, aos 22, a defesa do Juventude afastou errado, nos pés de Neto Berola, que pegou de primeira, marcando um belo gol de fora da área.

Enquanto a torcida fazia festa na arquibancada, contando os minutos para comemorar, efetivamente, o acesso, Neto Berola transformou o placar em goleada com um golaço. O atacante arrancou do campo de ataque, passou por três jogadores, gingou na frente da marcação e tocou na saída de Douglas Silva.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 4 CSA

JUVENTUDE - Douglas Silva; Vidal (Douglas Kemmer), Vinicius (Queiroz), Wagner e Esquerdinha; Amaral, Felipe Mattioni e Leandro Lima (Gabriel Valentini); Tony, Denner e Hugo Sanches. Técnico: Luis Carlos Winck.

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Elivelton, Matheus Lopes e Rafinha; Pio, Dawhan e Didira; Jhon Cley (Juan), Hugo Cabral (Rony) e Walter (Neto Berola). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Jhon Cley, aos 19 minutos do primeiro tempo. Neto Berola, aos 18, 22 e 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS - Wagner, Esquerdinha, Amaral e Vinícius (Juventude); Rafinha e Walter (CSA)

PÚBLICO e RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).