Sob olhares de Nobre, Oswaldo define time para amistoso

O elenco do Palmeiras realizou na manhã desta sexta-feira, o último treinamento em Itu visando o amistoso contra o Red Bull Brasil, neste domingo, no Allianz Parque. Sob os olhares do presidente do clube, Paulo Nobre, o técnico Oswaldo de Oliveira repetiu a mesma formação de outros treinos e confirmou o time que inicia a partida deste final de semana.

Assim, o Palmeiras vai iniciar o amistoso com a seguinte escalação: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Mendieta e Allione; Maikon Leite e Leandro Pereira. Essa é a formação titular já trabalhada pelo treinador diversas vezes e que deve, inclusive, ser o time da estreia no Campeonato Paulista, dia 31, contra o Audax, também no Allianz Parque.

Nesta sexta-feira, a equipe realizou um trabalho tático seguido por exercício de bolas paradas, tendo Mendieta como principal cobrador de faltas e escanteios. A atividade foi acompanhada de perto pelo presidente Paulo Nobre, que antes do treino fez questão de cumprimentar os jogadores e a comissão técnica.

Ainda nesta sexta, o clube vai apresentar o meia Robinho, único dos reforços que ainda não deram entrevista como jogador do Palmeiras. Ele vai usar a camisa de número 27.