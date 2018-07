Sob os olhares de Aidar, Muricy confirma time com volta de Ganso

O técnico Muricy Ramalho confirmou o time do São Paulo nesta terça feira para enfrentar o Danubio, pela Libertadores, com a entrada de Ganso na equipe titular em atividade acompanhada de perto pela diretoria do clube. O presidente Carlos Miguel Aidar e o vice presidente de futebol Ataide Gil Guerreiro estiveram no CT da Barra Funda e viram o treino tático do banco de reservas.

Os dirigentes foram ao treino que antecede um partida decisiva para o clube na competição. Depois da estreia com derrota para o Corinthians por 2 a 0, a pressão aumentou e Muricy chegou até mesmo a escalar os titulares no último sábado, contra o Audax, pelo Campeonato Paulista, para fazer o elenco readquirir confiança depois de uma atuação ruim contra o rival.

No treino tático o técnico trabalhou bastante as bolas aéreas defensivas. Alan Kardec foi posicionado para simular o ataque adversário tentar finalizar os cruzamentos. A equipe titular foi armada com: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Reinaldo; Denilson, Souza, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato e Luis Fabiano.

A entrada de Ganso é a única novidade para o time que goleou o Audax por 4 a 0. O camisa 10 pediu para ficar fora por não estar se sentindo bem. Em seu lugar, Muricy escalou Thiago Mendes.