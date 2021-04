Sob os olhares de Tiago Nunes, Grêmio vence em casa em estreia na Sul-Americana

Já sob os olhares do técnico Tiago Nunes, ainda que dos camarotes, o Grêmio não encontrou dificuldades para vencer o La Equidad (COL), por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, na Arena, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana.

O novo treinador gremista se reuniu com a diretoria no período da tarde e em seguida se deslocou ao estádio com o restante de sua comissão técnica para avaliar os jogadores que terá em seu comando provavelmente a partir do próximo final de semana.

Tiago Nunes foi liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta e a expectativa é que sua estreia aconteça diante do Ypiranga, sábado, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

De certa forma, a vitória sobre o La Equidad dá mais tranquilidade ao treinador antes mesmo de assumir o time. Isso porque o Grêmio já figura na liderança do Grupo H, que ainda conta com Lanús-ARG e Aragua-VEN.

Com bola rolando, o Grêmio ditou o ritmo no primeiro tempo e criou as principais chances de abrir o placar. Apesar da superioridade, os brasileiros só abriram o placar aos 36 minutos, quando Ferreira cruzou na área e encontrou o experiente Diego Souza para cabecear para as redes.

No segundo tempo o Grêmio poderia ter se complicado ao ver o zagueiro Rodrigues ser expulso aos 26 minutos, após falta fora do lance com bola. Mesmo com um homem a menos o Grêmio conseguiu ampliar o placar. Aos 31, Rafinha cobrou escanteio, Diego Souza desviou de cabeça e Paulo Miranda finalizou forte para o fundo das redes.

O curioso é que Paulo Miranda estava há apenas dois minutos em campo, após entrar no lugar de Jean Pyerre, que inclusive deixou o campo reclamando bastante da substituição.

O segundo gol fez o Grêmio tirar o pé em campo e o La Equidad aproveitou para descontar no placar. Aos 44, Omar Duarte driblou Rafinha e acertou um belo chute no ângulo do goleiro Brenno, que até tentou se esticar para defender, mas sem sucesso.

Antes do apito final, o La Equidad também teve um jogador expulso, quando Omar Duarte, autor do gol colombiano, fez falta dura em Rafinha e levou o vermelho direto.

O Grêmio voltará a campo na quinta-feira que vem para enfrentar o Lanús às 21h30, em Buenos Aires. No mesmo dia e horário, o time colombiano receberá o Aragua (VEN), em Bogotá.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 x 1 LA EQUIDAD-COL

GRÊMIO - Brenno; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Thiago Santos (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre (Paulo Miranda), Alisson (Léo Pereira) e Ferreira (Léo Chú); Diego Souza (Victor Bobsin). Técnico: Thiago Gomes (interino).

LA EQUIDAD-COL - Bonilla; Pacheco, John Garcia, Mena e Torralvo; Pablo Lima, Mahecha e Motta (Andrés Correa) (Camacho); Ângulo (Zapata), Mantilla e Herazo (Omar Duarte). Técnico: Alexis García.

GOLS - Diego Souza, aos 36 minutos do primeiro tempo. Paulo Miranda, aos 31, e Omar Duarte, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eber Aquino (PAR).

CARTÕES AMARELOS - Ruan e Victor Bobsin (Grêmio); Mena, Andrés Correa, Mantilla e Herazo (La Equidad).

CARTÕES VERMELHOS - Rodrigues (Grêmio); Omar Duarte (La Equidad).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).