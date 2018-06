Sob os olhares de Tite em treino, Luan recebe homenagem do Grêmio

Principal jogador do Grêmio na última temporada, Luan recebeu uma homenagem do clube gaúcho nesta segunda-feira por ter sido eleito "Rei da América" em 2017, em eleição popular promovida pelo jornal "El País", do Uruguai, com jornalistas de toda a América do Sul.

O atacante campeão olímpico recebeu a placa com sua foto, nome e número gravados das mãos das mãos do superintendente do Grêmio, Antonio Carlos Verardi, na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho. Artilheiro do Grêmio na temporada passada, com 18 gols, e melhor jogador da Libertadores, Luan recebeu 182 votos, 117 a mais que segundo colocado, o peruano Paolo Guerrero, do Flamengo.

"Fico feliz pelo prêmio. Eu quero agradecer ao seu Verardi, que a gente brinca que é um dos donos do Grêmio. Agradecer a ele, que tem uma história muito grande. Fico feliz pela homenagem. Pelo prêmio individual e pelo prêmio coletivo, o título, que a gente conquistou, que é o principal", disse o atacante.

Às vésperas da convocação para os amistosos da seleção brasileira contra Rússia e Alemanha, marcados para os dias 23 e 27 de março, o técnico Tite esteve no CT do Grêmio para observar Grohe, Geromel, Arthur e Luan, que disse ter tido uma breve conversa com o treinador.

"Eu só cumprimentei (o Tite). Conheço ele. A gente se falou, mas nada específico", resumiu o jogador. "Procurei não fazer nada de diferente (no treino). Eu treinei me preparando para o jogo de quarta-feira. É o mais importante para mim no momento", completou.

Com Luan como protagonista novamente - balançou as redes no empate em 1 a 1 com o Independiente, na última quarta-feira - o Grêmio volta a enfrentar o time argentino na decisão da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 22 horas, em Porto Alegre.

"Para mim e para o Grêmio significa muito já começar o ano ganhando títulos, como a gente terminou ano passado. Temos que buscar ganhar sempre. A gente está muito focado e trabalhando forte para que a gente possa conquistar esse título e aí sim pensar no Gaúcho", finalizou Luan.