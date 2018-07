Sob pressão, técnico da Holanda chama goleiros e zagueiro após lesões

Para tanto, o técnico Danny Blind convocou mais três para substituir jogadores lesionados. Entre eles estão os dois principais goleiros do time: Jasper Cillessen e Tim Krul. O primeiro se machucou ainda no aquecimento da partida contra o Casaquistão, no sábado. E Krul sofreu uma lesão no joelho direito no fim do jogo.

Danny Blind chamou os goleiros Kenneth Vermeer, do Feyenoord, e o veterano Maarten Stekelenburg, do Southampton. Também convocou o zagueiro Gregory van der Wiel, do Paris Saint-Germain - ele estava suspenso na vitória sobre o Casaquistão.

Sob pressão, a Holanda ocupa apenas a quarta colocação do Grupo A das Eliminatórias, com 13 pontos. Só terá chance de disputar a competição do próximo ano se vencer os checos e a Turquia perder para a modesta equipe da Islândia. Neste caso, subiria para o terceiro lugar, assegurando vaga na repescagem.