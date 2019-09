Sob pressão, Atlético-MG tenta afastar má fase na semifinal da Sul-Americana

Atravessando péssima fase no Campeonato Brasileiro, no qual acumula cinco derrotas consecutivas, o Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina, para enfrentar o Colón no confronto de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Favorito a conquistar a vaga na decisão diante do modesto adversário do interior argentino, o time mineiro também busca um bom resultado para aliviar a pressão que vive no momento. Esse clima de cobrança por parte dos seus torcedores ficou claro na noite de terça-feira, quando a equipe embarcou sob fortes protestos de uma organizada do clube no aeroporto Tancredo Neves, em Confins (MG), que fica na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Atlético vem de uma derrota por 3 a 1 para o Internacional, em casa, pelo Brasileirão, e agora mira retomar a boa fase que ostenta na Copa Sul-Americana, na qual eliminou Unión La Calera-CHI, Botafogo e La Equidad-COL nas fases anteriores da competição.

Apesar da necessidade de reagir, o técnico Rodrigo Santana descartou adotar clima de mistério nesta quarta-feira, quando abriu para a presença dos jornalistas o treino realizado no CT do Newell's Old Boys, em Rosário, e repetiu a mesma formação titular que já havia testado na última atividade que comandou em Belo Horizonte.

Assim, o treinamento serviu para confirmar que o volante Jair, que se recupera de um problema muscular, será mesmo substituído por Zé Welison. No ataque, a novidade será a presença do argentino Franco Di Santo, que fará a sua estreia como titular. Ele entrará no lugar de Ricardo Oliveira, que sequer viajou para a Argentina após ser liberado pelo clube por estar convivendo com sérios problemas de saúde na sua família.

Para completar, Rodrigo Santana não terá à disposição Victor, Uilson, Maidana e Gustavo Blanco, outros jogadores que, assim como Jair, se recuperam de lesões. Para completar, o meia-atacante Luan, que não vem tendo espaço na equipe, sequer foi relacionado para este jogo em Santa Fé.

Confirmado entre os titulares atleticanos, o lateral-direito Patric prometeu nesta quarta-feira uma resposta positiva da equipe mineira dentro em campo.

"O torcedor compareceu no aeroporto para pedir que a gente jogue por eles, por nós, pela instituição, pelo Galo. É isso que a gente veio fazer. O torcedor confia em nosso trabalho. Foram alguns jogos ruins, mas que iremos apagar e construir nosso caminho de novo. Vamos colocar o vagão nos trilhos certinho para que a gente possa desempenhar bem", destacou o jogador, que depois enfatizou: "Chegou nosso momento de dar a cara, deixar o amor, o coração no campo, para a gente fazer o que gosta de fazer. É jogo para sair sangrando, esgotado de dentro de campo, e levar um bom resultado para Belo Horizonte".

O Colón, por sua vez, vem de uma sequência invicta de quatro partidas e também já está com sua escalação definida para a partida. O atacante Luis Rodríguez, que perdeu o seu pai no último domingo, já voltou a treinar e será titular.

Em sua campanha até a semifinal, o Colón eliminou o Zulia-VEN, o Argentinos Juniors, o River Plate-URU e o Deportivo Municipal-PER. A partida desta quinta-feira terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming na internet DAZN.

FICHA TÉCNICA CÓLON X ATLÉTICO-MG

CÓLON - Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera e Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Fernando Zuqui e Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez e Wilson Morelo. Técnico: Pablo Lavallén.

ATLÉTICO-MG - Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Chará, Vinícius e Cazares; Franco Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé (ARG).