Sob pressão, Bahia faz ajustes para vencer mais uma vez na Arena da Fonte Nova

Ainda sem vencer fora de casa, o Bahia espera manter o bom rendimento dentro da Arena Fonte Nova, neste domingo, às 19 horas, quando enfrenta o Avaí, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado está invicto como mandante. Desde que assumiu o cargo foram quatro jogos em casa, com quatro vitórias, sobre Corinthians, CRB, Londrina e Bahia de Feira, em diferentes competições.

"Vamos fazer os ajustes para encaixar melhor as transições, marcar forte e saber sofrer. Tem cinco ou seis jogos que estou no comando do Bahia. Não dá para querer tudo ao mesmo tempo. Isso vai acontecer naturalmente", afirma Roger Machado.

O técnico quebrou a cabeça para tentar explicar a derrota por 3 a 2 para o Botafogo no Rio de Janeiro, quinta-feira. Mesmo saindo à frente no placar, o Bahia cedeu a virada ao adversário e teve o seu primeiro tropeço como visitante - na estreia, havia vencido o Corinthians pelo mesmo placar.

A principal explicação é o calendário e a falta de tempo para trabalhar. "Não tenho treinado há um mês. Fiz, com todos, só três treinos. É muito pouco na correção audiovisual. Rever, conscientizar os jogadores e acreditar que, mesmo sem o treino, isso será colocado na prática. É mais difícil. Ideal seria repetir os comportamentos que se quer no jogo. Mas não tem o que fazer", lamentou Roger Machado, que pretende manter a base do time.