Sob pressão, Casillas diz aceitar vaias no Real Madrid

Depois de uma Copa do Mundo desastrosa dele e da seleção espanhola, o goleiro Iker Casillas está sob pressão para dar a volta por cima no Real Madrid. No último sábado, ele foi vaiado por alguns torcedores do seu time - enquanto outros reagiram gritando o seu nome - durante a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o rival Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

As vaias começaram após o Real Madrid sofrer um gol do meia Tiago após cobrança de escanteio, numa jogada em que Casillas falhou. O goleiro garantiu aceitar as vaias. "Se eles sentem necessidade de vaiar, então você tem que aceitar e continuar trabalhando", disse.

Anteriormente considerado um dos melhores goleiro do mundo, Casillas viu a sua reputação sofrer um golpe na Copa, quando a Espanha sofreu sete gols nas duas primeiras partidas e acabou sendo eliminada precocemente na defesa do seu título. Além disso, o Real Madrid sofreu seis gols nas suas duas últimas partidas no Campeonato Espanhol, sendo derrotado em ambas.

Casillas só recuperou a sua condição de titular absoluto do Real Madrid nesta temporada, após perdê-la duas temporadas atrás, sob o comando de José Mourinho. Na última, Carlo Ancelotti o usou como titular na Liga dos Campeões e na Copa do Rei, mas não no Campeonato Espanhol, torneio em que costumeiramente escalava Diego Lopez.

O Real Madrid negociou Lopez com o Milan na última janela de transferências, mas se reforçou com Keylor Navas após o goleiro se destacar na Copa do Mundo. Então, o costarriquenho pode receber uma chance se Casillas não recuperar o seu alto nível.