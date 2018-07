Sob pressão, Coritiba conta com volta de Alex por reação

Para tentar sair dessa situação, o Coritiba conta com a volta do seu principal jogador, o meia Alex, que foi poupado da última partida e deve voltar na vaga do suspenso Lincoln. O zagueiro Escudero, que atuava improvisado na ala esquerda, e o volante Willian também cumprem suspensão neste domingo - eles serão substituídos por Diogo e Gil, respectivamente.

O meia-atacante Vítor Júnior voltou de Belo Horizonte com dores musculares e se tornou dúvida para a partida deste domingo. Assim, o garoto Jânio ou Arthur podem compor o ataque juntamente com Keirrison.

Apesar de ter vencido apenas um dos últimos oito jogos no Brasileirão, o técnico Marquinhos Santos mantém o otimismo. "A expectativa é de voltar a vencer. É importante, ainda mais neste momento da competição, no segundo turno, em que temos a possibilidade de ter os jogadores saindo do departamento médico, o que nos dá uma tranquilidade de continuar o trabalho de montagem da equipe", disse o comandante do Coritiba.