Sob pressão, Cruzeiro recebe CRB para deixar a zona do rebaixamento da Série B

Em momento de dificuldade na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisa pontuar contra o CRB, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, pela oitava rodada, para deixar a zona do rebaixamento.

Depois de vencer as três primeiras partidas na competição, o Cruzeiro vem de quatro partidas seguidas sem vitória, com derrota para a Chapecoense por 1 a 0, empate por 1 a 1 com o Confiança, e novas derrotas, para o América-MG por 2 a 1, e Brasil de Pelotas, por 1 a 0. Sem contar o empate por 2 a 2 com o próprio CRB, em Maceió (AL), que valeu a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil.

Leia Também Número de demissões de técnicos cresce na edição 2020 do Brasileirão

Com os resultados negativos, o time mineiro caiu para a 17ª colocação, com quatro pontos, um a menos do que o Figueirense, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O CRB ocupa a sétima colocação, com 12 pontos, mas pode chegar até à terceira posição se vencer, ultrapassando Vitória, com 13 pontos, e América-MG, Cuiabá e Ponte Preta, todos com 14.

Apesar da má fase, o Cruzeiro tem pelo menos algumas boas notícias para buscar a reabilitação. O volante Jean está recuperado de uma lesão no joelho e pode voltar a ficar à disposição do técnico Enderson Moreira. Além dele, o treinador conta também com os laterais-direitos Daniel Guedes e Rafael Luiz, ambos contratados recentemente e que foram regularizados, podendo ser relacionados pela primeira vez.

Mas nenhum deles deve jogar nesta noite porque estão num condicionamento físico e técnico, bem inferior a maior parte do elenco. "Temos vários jogadores chegando, outros entrando em forma e precisamos de tempo", disse Moreira. A ideia é manter o esquema 4-4-3 e a base considerada titular, sempre deixando dúvida no meio-campo entre Ariel Cabral e Henrique que têm se revezado.

Criticado pela torcida, nesta semana o técnico foi defendido pela diretoria. Na tentativa de blindar seu comandante, o presidente Sérgio Santos Rodrigues passou a semana defendendo a sua manutenção e foi enfático: "troca de técnico não tem relação direta com o sucesso". O dirigente, porém, deu um prazo para a reação ao dizer que o time fará cinco jogos importantes nas próximas rodadas e espera pela recuperação na tabela.

No CRB, o técnico Marcelo Cabo volta a contar com o experiente zagueiro Gum, que não enfrentou o Sampaio Corrêa, em empate por 2 a 2 na última rodada, porque estava cumprindo suspensão automática. Ele entra no lugar de Xandão.

O treinador não confirmou a escalação titular, mas pode promover algumas mudanças, como as entradas do volante Washington no lugar de Thiaguinho, ou do atacante Bill no lugar de Luidy.