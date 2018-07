Sob pressão, Doriva volta a fechar treino do Vasco O Vasco voltou a treinar com os portões fechados, nesta terça-feira, em São Januário. Para evitar a pressão da torcida, insatisfeita com a sequência do time no Brasileirão, o técnico Doriva não contou nem com a presença de sócios do clube durante as atividades desta manhã, em preparação para o jogo contra o Sport, no próximo sábado.