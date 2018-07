Sob pressão, Flamengo mira vitória contra América-MG na despedida de Julio Cesar

Pressionado pelos maus resultados recentes, o Flamengo tem um motivo especial para derrotar o América-MG e conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto, válido pela segunda rodada da competição, marca a despedida dos gramados do goleiro e ídolo do clube Julio Cesar.

A torcida, que intensificou os protestos após o empate em 1 a 1 com o Independiente Santa Fe, da Colômbia, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, deixou de lado a má fase do time e estará presente em peso no Maracanã para ver os últimos minutos em campo de Julio Cesar. Quase 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida.

"Quando o livro fechar e eu olhar toda história que construí no futebol, o que mais quero é ter deixado algo de positivo. Saio na rua e algumas pessoas falam que colocaram o nome do filho de Julio Cesar por causa de mim, isso não tem preço. Espero fechar esse livro deixando algum ensinamento no futebol e na vida", disse o goleiro.

Antes de sua última partida oficial, o ídolo flamenguista mostrou humildade e disse que a grande presença da torcida no duelo se dá pelo Flamengo e não só pela sua despedida. "O jogo coincide com um período importante da minha carreira, mas o Flamengo é maior que o Julio Cesar. O torcedor vai para apoiar o Flamengo e não só o Julio Cesar", opinou.

Dois jogadores considerados titulares do meio de campo não poderão estar com Julio Cesar neste sábado. Como foi expulso no polêmico duelo contra o Vitória, Everton Ribeiro cumpre suspensão e desfalca a equipe, assim como Diego, que teve constatada uma lesão muscular na coxa direita nesta sexta-feira e, segundo o clube, ainda não tem prazo de retorno estipulado.

Com isso, o técnico interino Maurício Barbieri deve mudar o esquema que vinha utilizando e colocar o volante Willian Arão e o meia Geuvânio entre os titulares. Suspensos por brigarem em campo no ano passado, o zagueiro Rhodolfo e o centroavante Felipe Vizeu também não jogam e o colombiano Berrío, se recuperando de uma grave lesão no joelho, ainda segue fora dos gramados.