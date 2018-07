Sob pressão, Lisca fecha treino do Internacional em Viamão

Sob forte pressão pelo risco de rebaixamento, o Internacional tenta se concentrar nesta reta final do Brasileirão para evitar o pior. E nesta semana, a equipe treina em Viamão, no interior do Rio Grande do Sul, para acertar os ponteiros sob a nova orientação do técnico Lisca.

Preocupado com a situação do clube gaúcho, o técnico recém-contratado decidiu fechar os portões para o treino desta tarde. Sem a presença de torcedores e da imprensa, Lisca promoveu testes na equipe. Segundo o site do clube, teria feito alternâncias até no esquema tático. O técnico não fez qualquer revelação sobre o time.

Ele deve manter este clima de mistério até o treino de sábado. Antes disso, nesta sexta, ainda treina em Viamão. No sábado, pela manhã, o time volta à capital para treinar no Beira-Rio. No domingo, receberá o Cruzeiro em seu estádio.

Em situação crítica na tabela, o Inter tem apenas 39 pontos e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Para escapar da queda, o time gaúcho terá que vencer seus dois jogos restantes e torcer por tropeços do Vitória (42) ou do Sport (43).