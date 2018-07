Sob pressão, Oswaldo estreia pelo Corinthians contra o América-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira foi apresentado na sexta-feira e neste domingo já estreia pelo Corinthians sob pressão, após tanta polêmica em cima de sua contratação. A boa notícia é que o adversário é o lanterna América-MG, teoricamente, um dos times mais fracos do Brasileiro. O jogo será às 18h30, no Itaquerão.

A chegada de Oswaldo é a tentativa encontrada pelo presidente Roberto de Andrade em tentar fazer o time se ajustar e evoluir o quanto antes. Mesmo que isso não agrade a todos. O diretor adjunto de futebol, Eduardo Ferreira, pediu demissão por não concordar com a chegada do treinador.

Mas contratar Oswaldo foi o risco que o presidente decidiu correr para aproveitar a mudança no regulamento e tentar pegar uma das seis vagas para a próxima edição da Copa Libertadores. Paralelamente, o Corinthians também segue vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Cruzeiro, na quarta-feira.

Após passagens sem brilho por Sport, Flamengo, Palmeiras, entre outros, Oswaldo tenta reconquistar a torcida, que já o idolatrou quando foi campeão mundial em 2000, mas hoje torce o nariz para sua chegada, justamente pelo fato de ele não ter conquistado bons resultados nos últimos anos. Ciente da situação, o treinador tenta reconquistar a confiança da Fiel aos poucos. A expectativa fica para a forma com que a torcida vai receber Oswaldo.

Por isso, nada de mudanças radicais em relação ao time que vinha sendo escalado por Fábio Carille. Pelo menos, não por enquanto. A tendência é que a formação seja praticamente a mesma que derrotou o Santa Cruz, na quarta-feira. As únicas alterações serão as entradas de Romero, na vaga do suspenso Marquinhos Gabriel, e de Willians no lugar de Camacho, vetado por conta de dores musculares.

Um dos setores que deve ter disputa por posição com a chegada do treinador é no gol. Cássio sempre foi titular absoluto, mas passou a ser contestado nos últimos tempos e Walter tem aparecido com destaque. Neste domingo, Cássio deve ficar no banco, mesmo sendo relacionado por Oswaldo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Willians, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marlone; Romero e Guilherme.

Técnico: Oswaldo de Oliveira.

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Jonas, Éder Lima, Messias e Gilson; Juninho, Leandro Guerreiro, Ernandes e Tony; Osman e Nixon.

Técnico: Enderson Moreira.

Juiz: Dewson Freitas da Silva (PA).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 18h30.