Sob pressão, Palmeiras muda e será ofensivo no Ceará

Já são duas derrotas seguidas. Diante do Boa, no sábado passado, o Palmeiras viu acabar com uma série de 12 jogos sem perder e queimou a gordura que tinha na liderança da Série B - tem agora apenas um ponto de vantagem sobre a Chapecoense. E contra o Atlético-PR, na quarta-feira, o tropeço por 3 a 0 provocou a eliminação na Copa do Brasil.

Por isso, os jogadores começaram o dia reunidos na sexta-feira com o diretor executivo do clube, José Carlos Brunoro, para ouvir um "chacoalhão". A queda na Copa do Brasil causou a revolta da cúpula palmeirense e o alvo foi a aparente acomodação do elenco. O dirigente garantiu que o diálogo foi tranquilo e que as cobranças foram bem recebidas.

"Sempre existe pressão para vencer, mas agora tem mais do que nunca para esquecer a Copa do Brasil. Retomar as vitórias será primordial para manter a tranquilidade que tinha nos garantido uma sequência de bons resultados", afirmou o atacante Alan Kardec.

Poupado da bronca da diretoria, Gilson Kleina chegou a ser elogiado por Brunoro e teve a permanência reafirmada. Assim, ele comandou um treino tático com novidades. A primeira delas foi a presença de Valdivia. Depois de três semanas e cinco jogos afastado, o meia chileno volta a atuar como titular, já recuperado de um edema na coxa direita.

Estrela palmeirense, Valdivia será a peça central de uma formação mais ofensiva que o Palmeiras adotará em Fortaleza. Em vez de um meio-de-campo com três volantes e um meia, o técnico optou por tirar um homem de marcação. Quem sai é Charles, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A formação com dois meias já teve bons resultados recentemente, tendo sido usada geralmente no segundo tempo das partidas que o Palmeiras buscava virar o placar - foi assim contra o Paraná e Paysandu, por exemplo. Agora, o time jogará com os volantes Márcio Araújo e Wesley e os meias Valdivia e Mendieta. Na frente, permanece a dupla Leandro e Alan Kardec.

Outra mudança acontece na defesa. Mas, nesse caso, não é por opção tática ou suspensão. Titular do time, o zagueiro Vilson foi vendido ao Stuttgart, da Alemanha. Com isso, Tiago Alves assume a vaga e passa a ser o companheiro de Henrique.