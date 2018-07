Sob pressão, Palmeiras tenta dar a volta por cima

Antônio Carlos finalmente teve uma semana livre para treinar. Deu coletivos, trabalhos táticos e técnicos e inovou na formação do Palmeiras. Por tudo isso, exige nesta quinta-feira uma vitória contra o Atlético-PR, às 19h30 (de Brasília, com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), no Palestra Itália, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A última partida do Palmeiras foi há oito dias, na melancólica despedida do Campeonato Paulista: derrota por 3 a 1 para o Paulista, em Jundiaí. Logo em seguida, ainda no vestiário do Estádio Jayme Cintra, Antônio Carlos cobrou o elenco pelo mau resultado e os diversos tropeços anteriores.

Desde que chegou, Antônio Carlos reclamava que não tinha tempo para treinar. Agora, sabe que não poderá contar com esta desculpa caso o resultado positivo não apareça. "Temos de manter a tranquilidade nos momentos difíceis. Está na hora de dar uma virada", disse o treinador. "Conversamos, demos bronca e explicamos aos atletas o que está acontecendo. Tudo é válido para sair desta situação. E, pelo tempo que tivemos para trabalhar, a torcida pode esperar uma boa atuação."

Para armar o time que enfrenta o Atlético-PR, Antônio Carlos resolveu inovar. O volante Márcio Araújo jogará na lateral-direita, enquanto o ala chileno Figueroa volta ao time para compor o meio-de-campo ao lado de Pierre, Edinho e Lincoln. E no ataque, Robert terá a companhia de Diego Souza.

PALMEIRAS - Marcos; Márcio Araújo, Danilo, Léo e Armero; Pierrer, Edinho, Figueroa e Lincoln; Diego Souza e Robert. Técnico: Antônio Carlos.

ATLÉTICO-PR - Neto; Rhodolfo, Manoel, Chico e Lisa (Raul); Valência, Alan Bahia, Paulo Baier e Márcio Azevedo; Javier Toledo e Patrick (Netinho). Técnico: Leandro Niehues.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Horário: 19h30 (de Brasília)

TV: ESPN Brasil e SporTV.

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3.

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo.