Sob pressão, Ranieri descarta sair do comando da Roma Pressionado, o técnico Claudio Ranieri disse neste sábado que não tem intenção de deixar o comando da Roma, apesar da crescente insatisfação com a performance recente da equipe. O time perdeu três partidas importantes seguidas, para Inter de Milão e Napoli, no Campeonato Italiano, e Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões da Europa.