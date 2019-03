Sob pressão, São Paulo encerra preparação para encarar Ituano com treino tático

Sob muita pressão, o São Paulo está pronto para o primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Ituano, que será neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital. O time tricolor finalizou a preparação com um treino tático na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda.

O técnico interino Vagner Mancini comandou um treino tático que foi dividido em duas etapas. Na primeira, o comandante priorizou a movimentação do time e simulou jogadas do adversário. Depois, fez os jogadores calibrarem o pé nas cobranças de bolas paradas.

Por fim, um complemento técnico em campo reduzido concluiu a preparação do São Paulo, que só conseguiu a sua classificação ao mata-mata do Estadual na última rodada da primeira fase, depois de empatar contra o São Caetano, no ABC. Como ficou em segundo de seu grupo, terá de definir o confronto na casa do rival, em Itu (SP), nesta quarta-feira.

Vagner Mancini não terá Hernanes e Nenê, machucados, além do zagueiro Arboleda, que está com a seleção do Equador. Everton e Liziero ainda são dúvidas. O segundo está recuperado de lesão muscular e tem mais chance de atuar.

Uma possível escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Igor Gomes; Antony, Gonzalo Carneiro e Pablo.