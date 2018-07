Sob pressão, São Paulo joga contra o Bahia no Morumbi Nem parece que nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrentará o Bahia em jogo adiantado da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do compromisso, adiantado pela CBF para o clube tricolor paulista poder disputar a Copa Suruga Bank, no Japão, no início de agosto, o assunto que tem dominado o clube desde a última sexta é quem será o sucessor do técnico Ney Franco, demitido após a derrota para o Corinthians, na primeira final da Recopa Sul-Americana.