Sob pressão, São Paulo quer manter`operação subida´no Brasileiro contra o Sport

Elenco abatido pela eliminação na Libertadores, treinador atrás de respostas para os 3 a 0 diante do Palmeiras, e ainda um elenco desacreditado. São esses os desafios que o São Paulo vai ter de superar para buscar a sua terceira vitória seguida no Brasileiro. O confronto diante do Sport acontece neste domingo, às 20h30, em Recife, e um triunfo seria a resposta ideal para dar um pouco de tranquilidade a um time que sofre com a oscilação de suas atuações nesta temporada.

Bastante abatido após o revés para o Palmeiras, Crespo mostrou que ainda precisa achar uma fórmula para motivar o seu elenco. “O único jeito que eu conheço é trabalho. O trabalho é a única maneira que paga realmente. Trabalhar muito, pensar no Brasileirão, nas quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser dessa maneira”, afirmou o treinador.

Apesar de apresentar um desempenho muito abaixo do esperado, são apenas quatro vitórias em 16 rodadas, o time do Morumbi conquistou resultados importantes para uma equipe que luta para não voltar para a zona de rebaixamento. Nos últimos três jogos, o São Paulo empatou com o Palmeiras e superou o Athlético-PR em Curitiba e depois bateu o Grêmio no Morumbi.

Esses sete pontos, em nove possíveis, alçaram a equipe aos 18 pontos. Um novo triunfo no Recife pode manter a operação subida na classificação do Brasileiro e acalmar os ânimos no CT.

O dilema de Crespo esbarra nos seguidos problemas de contusão que tem desfalcado a equipe. Para o jogo diante do Sport, Marquinhos, Wellington e William estão fora. Reinaldo, suspenso, também não joga. Luciano e Benítez participaram das atividades de campo, mas só devem reaparecer diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, no meio de semana.

Pelo lado do Sport, o principal desfalque está na defesa. Rafael Thyere não se recuperou de lesão no tendão do tornozelo direito e está fora. Dessa maneira, a zaga deve ser formada por Sabino e Chico. Sander, recuperado de fratura no pé, volta ao time para jogar na lateral esquerda. O volante Hernanes, ex-São Paulo, deve ser opção para o segundo tempo.

Com 15 pontos, o time pernambucano precisa vencer em casa para sair da zona de rebaixamento. O Sport, no entanto, vem decepcionando quando na Ilha do Retiro. Nos sete jogos realizados até aqui, o time rubro-negro sofreu três derrotas, três empates e venceu apenas um compromisso: o Grêmio pela quarta rodada, no dia 17 de junho.

FICHA TÉCNICA

SPORT x SÃO PAULO

SPORT – Mailson; Hayner, Sabino, Chico e Sander; Zé Welison, Marcão Silva, Ronaldo Henrique (Hernanes), Thiago Neves; Mikael (Everton Felipe) e Paulinho Moccelín. Técnico: Umberto Louzer.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor (Benítez) e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

HORÁRIO – 20h30 LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife.