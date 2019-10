Sob protesto da torcida, Palmeiras elege dois novos membros vitalícios para o conselho

O Palmeiras tem dois novos membros vitalícios em seu Conselho. Em eleição realizada na noite de segunda-feira e sob protesto de torcedores, o clube elegeu Marco Polo Calandriello (atual diretor de atendimento interno) e Renato Casanova (diretor social) como os dois novos membros vitalícios. A votação contou com torcedores organizados fazendo protesto contra a decisão.

Torcedores contrariados aos cargos alegam que membro vitalício é algo que se opõe ao momento de modernização do clube. Cerca de 30 torcedores foram até a frente da entrada social do clube, local da votação, com faixas contra a votação e também pediam a saída do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos.

No total, 20 candidatos tentaram preencher as 15 vagas que estão disponíveis, mas apenas dois conseguiram votos suficientes para serem eleitos. No total, o clube conta com 300 conselheiros, sendo 148 membros vitalícios. Para ser eleito, o conselheiro precisa ter 50% dos votos + 1 dos presentes na votação. Foram 252 conselheiros, logo, era precisa receber pelo menos 127 votos.

Ja aqui na reunião em que vamos tentar bloquear a eleição de novos vitalícios. Na porta, o povo já começou a cumprir o seu papel. #VitaliciosNao pic.twitter.com/z9R03t2SwM — VaiParmera (@vaiparmera) September 30, 2019

Não foi registrado nenhum incidente durante a manifestação, que foi feita de forma bem pacífica. Além de membros das organizadas, a votação contava com a rejeição de alguns conselheiros, que chegaram a pedir para o presidente do Conselho, Seraphim Del Grande, que a votação fosse retirada da pauta, mas o pedido foi indeferido.

Vale lembrar que todos os conselheiros que já foram presidentes se tornam conselheiros vitalícios. A exceção é Paulo Nobre, que renunciou ao posto após o clube ter aberto uma sindicância contra ele por causa do caso Blackstar. Na ocasião, ele foi apenas advertido, mas mesmo assim, decidiu deixar a política do clube.