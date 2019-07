Sob protestos, Conselho do São Paulo aprova empréstimos com bancos

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou empréstimos com bancos em reunião realizada na noite de terça-feira, no Morumbi. As operações já haviam sido aprovadas pelo Conselho de Administração do clube.

Enquanto cerca de 140 conselheiros se reuniam, um grupo de torcedores organizados realizada um protesto do lado de fora do estádio. Eles pediam para que os empréstimos não fossem aprovados.

O São Paulo chegou a acionar a Polícia Militar, que controlou o protesto dos torcedores. Não houve registros de confusão.

O São Paulo vive momento financeiro complicado e atrasou parte dos pagamentos de direito de imagem de alguns jogadores do elenco. O clube espera receber dinheiro de vendas anteriores e nesta janela de transferências para resolver as pendências.

As quedas precoces da Libertadores da América e da Copa do Brasil fizeram a diretoria do clube reavaliar os gastos. A previsão orçamentária do clube para 2019 contava que o time chegaria ao menos às quartas de final das duas competições.

O São Paulo previa cerca de R$ 20 milhões com receitas na Libertadores. Após a eliminação no primeiro compromisso no torneio, o clube mudou o planejamento para o restante da temporada, algo que voltou a acontecer por conta da queda nas oitavas da Copa do Brasil. A previsão era de cerca de R$ 5 milhões com receitas na competição nacional de mata-matas (R$ 3.150.000,00 apenas da premiação dada pela CBF aos classificados às quartas de final).