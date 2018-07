Sob protestos, Itália inicia concentração para Copa

Defensora do título mundial, a seleção italiana iniciou neste domingo, em Sestriere, na Itália, os treinamentos para a Copa do Mundo da África do Sul. Torcedores presentes na cidade para ver a chegada da delegação no local da concentração protestaram quando os jogadores não quiseram dar autógrafos.

Assim como a maioria das seleções participantes do Mundial, a Itália optou por escolher uma cidade de elevada altitude para simular as mesmas condições que serão encontradas na África do Sul. A Itália ficará em Sestriere pelas próximas duas semanas, quando viajará para Bruxelas, na Bélgica, onde enfrentará o México.

O técnico Marcello Lippi levou 28 jogadores para a concentração. Até o dia 1º de junho, o treinador terá que cortar cinco atletas. "Todo mundo está sob observação. Eu ainda tenho algumas dúvidas a respeito da lista final. Então, os trabalhos dos próximos dias serão essenciais", revelou o comandante da Itália, que aproveitou para parabenizar a Inter de Milão, que foi campeã da Liga dos Campeões, no sábado.

Marcello Lippi acredita, inclusive, que o título da equipe italiana possa ser um bom prenúncio para a sua seleção. "Foi uma grande noite, uma grande celebração para o futebol italiano e acima de tudo para o time que ganhou tudo nesta temporada. Eu vejo na Inter um bom sinal para o nosso caminho na Copa do Mundo", acredita o técnico.