Sob risco de queda no Campeonato Italiano, Sassuolo demite o técnico

SASSUOLO - O Sassuolo definiu nesta terça-feira a demissão do técnico Eusébio di Francesco, que na última temporada levou o time à elite do futebol italiano, mas que vem encontrando dificuldades para manter a equipe na primeira divisão na atual temporada. Assim, a diretoria optou pela troca de técnico.

Em comunicado publicado no seu site oficial, o Sassuolo anunciou nesta terça-feira a demissão de Di Francesco, mas também aproveitou para agradecer "o importante trabalho desenvolvido nestes 19 meses e os êxitos obtidos que o convertem em parte indelével da história verde e negra".

O nome do novo técnico do Sassuolo ainda não foi definido. Assim, o time será dirigido interinamente por Paolo Mandelli, até a definição do novo comandante, que tentará evitar o rebaixamento para a segunda divisão italiana.

Pela primeira vez jogando a elite do futebol italiano, o Sassuolo ocupa apenas o 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 17 pontos. Derrotado pelo Livorno por 3 a 1 no último fim de semana, o Sassuolo vai enfrentar no próximo domingo, em casa, o Verona.