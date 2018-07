Sob risco de rebaixamento, Palmeiras deixa de lado contratações

Por ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras já está garantido na Libertadores de 2013, o que exige a busca por reforços. Mas também pode ter que disputar a Série B do Brasileiro na próxima temporada - está com 32 pontos, quatro atrás do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento do campeonato.

"Estamos paralelamente negociando para reforçar o elenco, mas o momento é de pensarmos mais no time atual. Temos a prioridade de se manter na Série A", explicou o presidente palmeirense.

O gerente de futebol do clube, César Sampaio, tem conversado com alguns empresários e jogadores, mas muitas das contratações dependem do time permanecer ou não na primeira divisão na próxima temporada. O Palmeiras já tem apalavrado o acerto com o lateral-direito Ayrton, do Coritiba, e negociações bem adiantadas com o goleiro Dida, da Portuguesa, mas um eventual rebaixamento pode dificultar o acerto.

"Independente da divisão, jogar no Palmeiras anima qualquer jogador, mas é claro que um rebaixamento pode ser prejudicial em todos os sentidos e não queremos nem pensar nisso", garantiu Tirone.