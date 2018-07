Sob vaias, Criciúma empata em casa com Oeste e não se aproxima de G4 da Série B

Mesmo jogando em casa, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), o Criciúma ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Oeste, nesta sexta-feira, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e perdeu a oportunidade de se aproximar da briga pelo G4 - a zona de acesso.

Com o empate, o time da casa chegou aos 30 pontos, quatro abaixo do Ceará, que abre o G4 e ainda enfrenta o Boa neste sábado, no complemento da rodada. O Oeste, com 28 pontos, aparece mais abaixo e tenta se distanciar da zona do rebaixamento. O primeiro time dentro dela é o Luverdense, com cinco pontos a menos, mas que também tem um jogo a cumprir.

Na primeira etapa, as duas equipes praticamente não exigiram intervenções dos goleiros. Com muita disputa no meio de campo, mas poucas jogadas de perigo, a partida se encaminhou para o intervalo sem grandes emoções.

A torcida do Criciúma chegou a vaiar a equipe na saída para o vestiário, reconhecendo o jogo sem inspiração do time da casa. Com postura mais cautelosa, o Oeste ficava fechado, mas também não conseguia chegar ao gol em contra-ataques.

Na segunda etapa, o jogo melhorou e o Criciúma passou a pressionar em busca do primeiro gol até que, aos 20 minutos, contou com a sorte para abrir o placar. O lateral-esquerdo Diego Giaretta cobrou falta e não pegou bem na bola, mas ela desviou em Wilson Matias para trair o goleiro Rodolfo e morrer no fundo das redes.

Após o gol, o Oeste abriu mão da postura defensiva e se lançou ao ataque em busca do empate, mas o Criciúma seguia sendo mais perigoso, agora explorando contragolpes. Em um deles, João Henrique completou cruzamento e Silvinho e cabeceou no travessão. Não matou e foi castigado.

O Oeste respondeu aos 38 minutos e foi fatal. Betinho roubou bola de Barreto e pegou a defesa do Criciúma aberta. Robert invadiu a área e tocou do outro lado para Mazinho completar para o gol, garantindo o empate.

O Criciúma volta a campo nesta terça-feira, quando visita o líder América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 22.ª rodada da Série B. No próximo dia 26, um sábado, é a vez do Oeste receber o Boa na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 1 OESTE

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho e Alex Maranhão (Erick Flores); Caio Rangel (João Henrique), Lucão e Silvinho (Alisson Farias). Técnico: Luiz Carlos Winck.

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio (Raphael Luz), Betinho, Wilson Matías (Robert) e Mazinho; Danielzinho (André Vinícius) e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Diego Giaretta, aos 20, e Mazinho, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Wilson Matías (Oeste).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA - R$ 59.855,00.

PÚBLICO - 3.269 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).