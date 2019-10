Sob vaias, Fluminense sofre, mas empata com a Chapecoense no Maracanã

Sob vaias e gritos de "time sem vergonha", o Fluminense sofreu na noite deste sábado no estádio do Maracanã, mas buscou o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, pela 28ª rodada.

Com o resultado, o Fluminense soma 30 pontos e segue na beira da zona de rebaixamento, no 16º lugar. A Chapecoense, por sua vez, chegou ao 13º jogo em vitória - a última foi obtida no dia 18 de agosto, sobre o Avaí. O time catarinense é o penúltimo colocado, com 18 pontos, a 12 da própria equipe carioca, que conheceu seu terceiro tropeço consecutivo.

Flu e Chapecoense fizeram um primeiro tempo movimentado. Empurrado por sua torcida, o time carioca criou grande oportunidade logo no minuto inicial. Yony González fez o que quis com a defesa adversária e chutou. João Ricardo soltou nos pés do próprio atacante, que mandou na trave. A bola ainda voltou para Nenê, na marca do pênalti. Sem goleiro, o meia jogou caprichosamente para fora.

O Fluminense continuou o bombardeio contra a Chapecoense. Yony, Daniel e Nem tentaram, mas erraram o alvo. O time catarinense iniciou a reação aos 19 minutos, em cruzamento de Eduardo. A bola pegou curva e por pouco não surpreendeu Muriel. Aos 26, não teve jeito. Bruno Pacheco fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Everaldo. O artilheiro testou firme para o fundo das redes.

Após o gol, a Chapecoense recuou e voltou a ser pressionada pelo Fluminense. Yony recebeu dentro da área e chutou para defesa de João Ricardo, que brilhou também ao pegar uma cabeça de Marcos Paulo, logo na sequência. Já Nenê perdeu mais uma chance incrível. O meia recebeu dentro da área, de Caio Henrique, e jogou para fora.

O ritmo do início da segunda etapa também foi alucinante. A Chapecoense quase ampliou com Roberto. O atacante invadiu a área e chutou para defesa de Muriel, que se atrapalhou, mas viu a defesa afastar o perigo. A resposta do Flu veio em cabeçadas de João Pedro e Yony. Na primeira, João Ricardo pegou. A segunda foi para fora.

A pressão deu resultado aos seis minutos. Daniel tabelou com Yony e cruzou. Marcos Paulo recebeu livre de marcação e só empurrou para deixar tudo igual. Apesar do gol, a Chapecoense não se encolheu e viu Muriel fazer um milagre no arremate de canhota de Roberto, no reflexo.

O Fluminense esboçou certa pressão no fim, mas foi a Chapecoense quem chegou com mais perigo. Henrique Almeida recebeu na área e chutou fraco, facilitando a vida de Muriel. Já Roberto jogou a última chance da equipe catarinense pela linha de fundo, aos 48 minutos da etapa final.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira, às 19h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 21h30, o Fluminense visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 1 CHAPECOENSE

FLUMINENSE - Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel (Lucão) e Nenê; Wellington Nem (João Pedro), Yony González e Marcos Paulo (Ganso). Técnico: Marcão.

CHAPECOENSE - João Ricardo; Eduardo (Renato), Rafael Pereira (Hiago), Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araúho, Elicarlos e Camilo (Dalberto); Henrique Almeida, Everaldo e Roberto. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Everaldo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Marcos Paulo, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Allan (Fluminense); Eduardo, Everaldo, Henrique Almeida e Maurício Ramos (Chapecoense).

RENDA - R$ 426.770,00.

PÚBLICO - 18.751 pagantes.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).