Sob vaias, Internacional empata com o Paraná e segue fora do G-4

Sob vaias, o Internacional conheceu o seu terceiro empate seguido no Campeonato Brasileiro da Série B ao ficar no 0 a 0 com o Paraná, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada. O time gaúcho continua fora da zona de classificação à elite do futebol.

Com o resultado, o Internacional perdeu uma posição e termina a rodada na sexta colocação, com os mesmos 14 pontos do Goiás, primeiro integrante do G4, mas atrás no número de vitórias: 4 a 3. Já o Paraná está com 13 pontos, na luta por um lugar nas quatro primeiras posições.

Com duas linhas de quatro, o Paraná anulou o setor ofensivo do Internacional. O time gaúcho era dono da posse de bola, mas tinha dificuldade até para trocar passes, tanto que passou os primeiros 45 minutos sem ameaçar o gol defendido por Richard.

Preocupado em cobrir o sistema defensivo, o Paraná também pouco se aventurou no ataque, o que refletiu no placar. A melhor oportunidade foi em um chute despretensioso de Renatinho, que foi pela linha de fundo.

No segundo tempo, o técnico Guto Ferreira fez as três substituições com menos de 10 minutos, mas não mudou a estrutura da equipe, que foi chegar com perigo pela primeira vez apenas aos 25, quando o meia argentino D'Alessandro levantou a bola na área e Eduardo Brock desviou rente à trave.

A torcida colorada foi se cansando do desempenho do time e começou a vaiar. Foi aí que o Paraná resolveu sair ao ataque e por muito pouco não conseguiu os três pontos. Em cobrança de falta de Robson, Danilo Fernandes saltou para salvar o Internacional de um vexame maior.

Na próxima rodada, a 10.ª, o Paraná enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No sábado, o Internacional visita o Brasil-RS, às 16h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).