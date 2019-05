Sob vaias, Werley lamenta novo tropeço do Vasco: 'Tem muito para melhorar'

O zagueiro Werley não escondeu o sentimento de frustração com a segunda derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o clube cruzmaltino perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 1, em São Januário. O resultado gerou inúmeras críticas por parte dos torcedores.

"Normal (as vaias). Dois jogos sem vencer. Torcida tem seu direito. Nos apoiaram durante o jogo todo, não tem o que reclamar. Tivemos oportunidades para virar a partida, infelizmente não conseguimos. O Chará foi feliz naquele chute. Agora vamos precisar juntar os cacos, secar a ferida e seguir trabalhando, pois tem muita coisa para melhorar", afirmou o zagueiro Werley.

De fato, a torcida do Vasco apoiou do início ao fim, exceção para os minutos finais do duelo. Os torcedores se juntaram em vaias e um dos principais alvos foi o presidente Alexandre Campello, que ainda não definiu o nome do novo treinador da equipe carioca, após a demissão de Alberto Valentim. Hoje, o comandante foi Marcos Valadares.

Eliminado da Copa do Brasil e vice-campeão estadual, o Vasco tenta conter o momento ruim para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time começou o torneio perdendo por 4 a 1 para o Athletico Paranaense e acabou derrotado para o Atlético-MG, por 2 a 1, nesta quarta.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro é neste sábado, às 19h, diante do Corinthians, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela terceira rodada.