Sóbis cobra 'salto na tabela' no Cruzeiro após bater Palmeiras

A vitória sobre o Palmeiras, no domingo, deve ser apenas o primeiro passo do Cruzeiro rumo a um "salto na tabela", opina Rafael Sóbis. Um dia depois do triunfo, o meia-atacante cobrou uma sequência de bons resultados que façam o time mineiro entrar na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.

Para tanto, Sóbis já quer a segunda vitória seguida do time nesta quarta, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba. "Estamos buscando uma boa sequência para darmos um salto maior na tabela. Isso passa pelo próximo compromisso. Jogo difícil, em uma grama com a qual teremos que adaptar rapidamente. O Atlético-PR é um time forte", alertou o jogador.

Sóbis encarou o triunfo de domingo como um teste, no qual o Cruzeiro foi aprovado. "Quando o Palmeiras fez o primeiro gol, cria-se uma instabilidade muito também de fora para dentro. Mas, trabalhamos bem durante a semana para que, caso tomássemos algum gol, mantivéssemos o padrão e a concentração. Foi bom. O time se portou bem e soube lidar com essa situação", comentou.

O triunfo no Mineirão serviu para aliviar a pressão sobre o Cruzeiro, que vinha de derrota para o arquirrival Atlético-MG, na rodada anterior. Os resultados irregulares nas últimas semanas geraram dois protestos da torcida contra a comissão técnica, a diretoria e alguns jogadores.

Para Sóbis, nem os resultados e nem as manifestações contrárias da torcida abalaram o clima dentro da equipe. "Aqui dentro, nunca tivemos problema de convivência. Todo mundo se dá super bem e está tentando o melhor para o Cruzeiro. Claro que tem hora que a gente não consegue. O futebol brasileiro é rápido. Ontem vencemos e as coisas já se acalmaram", ponderou.

"A gente mostra no dia a dia que estamos unidos. Esse é o caminho. Cada um confia no outro companheiro e no trabalho do nosso professor. Espero que a vitória contra o Palmeiras signifique o início de um salto bom daqui para o fim do campeonato", reforçou o meia-atacante.