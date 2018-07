Sobis faz treino leve e pode reforçar Flu no domingo

RIO - Após ser poupado na quarta-feira, Rafael Sobis deve voltar ao time do Fluminense na partida com o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão. O atacante fez um treino leve nesta sexta-feira e tem boas chances de reforçar a equipe carioca no duelo fora de casa.

Nesta manhã, Sobis correu em volta do gramado e treinou com bola em atividade acompanhada pelo preparador físico Antônio Mello. Ele deu chutes a gol e fez treino de cabeçadas sem reclamar de dores na perna. Sobis foi poupado na quarta, pela Copa do Brasil, no Maracanã, por causa de um inchaço na perna e em razão do desgaste físico.

Rhayner também treinou nesta sexta. Foi sua primeira atividade com bola após se recuperar de lesão. Contudo, ainda não sabe se voltará a ser relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Já o meia Deco segue como incógnita. Após sentir dores na quarta, ele aguarda o resultado dos exames médicos.

Os titulares do Flu fizeram um trabalho físico nas Laranjeiras, enquanto os reservas realizaram trabalho técnico. Diguinho e Marcos Júnior, que entraram no decorrer da partida contra o Goiás, integraram o segundo grupo. Luxemburgo só deve definir o time neste sábado, véspera do duelo com o São Paulo.